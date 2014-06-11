Всемирный банк: экономика Украины упадет на 5%

Как отмечается в июньском экономическом обозрении банка «Глобальные экономические перспективы», текстом которого располагает УНИАН, причинами падения ВВП Украины станут сужение доступа к крупнейшим экспортным рынкам (в частности, России), рост цен на импортный газ и падение цен на ключевые товары украинского экспорта – сталь и зерновые.

В январе 2014 года банк уже прогнозировал экономический спад в Украине по итогам года - на 2%, а в апреле ухудшил этот показатель до 3%.

По мнению экспертов банка, дальнейшему ухудшению экономической ситуации в Украине будет способствовать девальвация гривни, рост тарифов, обусловленный ростом цен на топливо, и сокращение внутреннего спроса, обусловленное сокращением доходов домохозяйств.

Также Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики на 2015 год, но сохранил прогноз на 2016 год. «Мы ожидаем небольшой рост экономики Украины уже в 2015 году – на 2,5% (ранее прогноз роста составлял 3% - УНИАН) и в 2016 году – на 4%», - говорится в докладе.

В банке уверены, что ситуация в Украине во многом повлияет на соседние страны, поскольку «Украина является пятой развивающейся экономикой Европы» и имеет тесные финансовые и производственные связи со всем регионом.

«Геополитическое напряжение вокруг Украины «вымоет» порядка 7 процентных пунктов из общего показателя роста экономик стран – партнеров Украины в 2014 году, - отмечается в докладе Всемирного банка. – Кроме того, это может привести к более ощутимому оттоку капитала из развивающихся экономик в целом. Вложения средств в регион Европы и Центральной Азии за пять месяцев 2014 года уже упали на 42% - до 26 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Ранее эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук прогнозировали падение ВВП страны по итогам 2014 года на 4,6% и рост экономики в 2015 году - на 2,2%.

Однако в начале июня Кабинет министров озвучил новый прогноз падения экономики Украины в 2014 году - на 5% и рост в 2015 году – на 1,7%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд также прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2014 году на 5% при ускорении инфляции до 16%, но ожидает улучшения макроэкономических показателей Украины в 2015 году – до 2%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% при инфляции 14,4% на фоне эскалации насилия на юго-востоке страны и общеэкономических проблем. В то же время в ЕБРР отмечают, что в 2015 году в экономике Украины будут заметны признаки стагнации, но, несмотря на это, экономика выстоит.

По данным Госстата, спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.

