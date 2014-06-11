Доллар упал до 11,55 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 11,5500/11,7500.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,3365/0,3420, котировки по евро-гривне ушли вниз – 15,6330/15,9060. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3535/37 (вторник - 1,3593/95).

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/11,9500, к 12:00 цены снизились до 11,8000/11,8500. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума 11,5500/11,6700.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1110/16,2495, к 12:00 цены ушли вниз до 16,0000/16,0720. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 15,6425/15,8090.