НБУ решил ликвидировать банк Курченко

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации с 11 июня проблемного «Брокбизнесбанка», в который с 3 марта 2014 года была введена временная администрация, сообщила пресс-служба регулятора.

«Учитывая предложения Фонда гарантирования вкладов физических лиц по отзыву банковской лицензии и ликвидации АО "Брокбизнесбанк", руководствуясь требованиями действующего законодательства, правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Брокбизнесбанк", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение закреплено постановлением правления НБУ от 10 июня №339.

«Таким образом, с 11 июня 2014 отзываются банковская лицензия, генеральная лицензия на осуществление валютных операций и начинается процедура ликвидации указанного банка», - отмечается в сообщении НБУ.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложил Национальному банку ликвидировать проблемный «Брокбизнесбанк» в связи с тем, что инвестор, который смог бы оздоровить банк, так и не найден. Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Брокбизнесбанк» сроком на три месяца – с 3 марта по 2 июня 2014 года. Фонд оценил объем средств для возмещения вкладчикам банка в 2,681 млрд грн. Согласно отчетности банка, его убыток, накопленный на 1 февраля 2014 года, составил 40,501 млн грн.

«Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является группа ВЕТЭК Сергея Курченко.

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