Банк «Меркурий» ликвидируют

Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о ликвидации проблемного банка «Меркурий», в котором с 14 марта была введена временная администрация, сообщается на сайте фонда.

«В связи с тем, что в результате проведенного поиска потенциальных инвесторов ни у одного из потенциальных инвесторов не было выявлено намерение принять участие в выведении Публичного акционерного общества банк «Меркурий» с рынка, Фондом было принято решение, что наименее затратным для Фонда способом вывода банка «Меркурий» с рынка является его ликвидация с возмещением со стороны Фонда средств по вкладам физических лиц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, учитывая необходимость завершения фондом полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков, имеющих право на возмещение в период ликвидации банка, с 10 июня 2014 года приостановились выплаты средств вкладчикам банка «Меркурий» через отделения «Фидобанка».

Одновременно фонд сообщает, что выплаты средств вкладчикам банка «Меркурий» возобновятся через семь дней со дня принятия Национальным банком Украины решения об отзыве у данного финучреждения банковской лицензии и ликвидации банка, и будут осуществляться вкладчикам независимо от срока окончания действия договора. Национальный банк Украины обязан принять решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка в течение пяти дней со дня получения предложения Фонда гарантирования о ликвидации.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 14 марта принял решение о введении временной администрации в банке «Меркурий» сроком на 3 месяца - до 13 июня 2014 года.

Согласно опубликованной отчетности, банк «Меркурий», по состоянию на 1 марта 2014 года, накопил 902 тыс. грн убытка.

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Банк «Меркурий» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации на сайте банка, основными его владельцами являются Любовь Литвиненко и Александр Олейник через компании «Газко Запад», «Газко Восток» и «ДБК» (35,5489% акций банка), а также другие физические и юридические лица, никто из которых не является владельцем существенной доли.