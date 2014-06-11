Евросоюз подозревает Apple и Starbucks в уклонении от налогов

Власти Евросоюза начали расследование в отношении компаний из США - Apple и Starbucks, подозреваемых в уклонении от налогов в Европе. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Расследование представителей Еврокомиссии, по данным СМИ, сконцентрировано в отношении "щедрых налоговых условий", предоставленных заокеанским корпорациям по меньшей мере в трех странах - Ирландии, Люксембурге и Нидерландах.

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Антимонопольные органы ЕС ранее уже обратились за разъяснениями по поводу налогообложения крупных компаний. В прошлом году также сообщалось, чтоStarbucks уклоняется от уплаты налогов в Великобритании, регистрируя прибыли в своем нидерландском подразделении.

Помимо сети кофеен резкой критике за "агрессивную" практику избежания налогов на Британских островах подвергались другие американские корпорации, в том числе и производитель электроники Apple.