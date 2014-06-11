Межбанк закрылся долларом по 11,75 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,5500/11,7500, к 12:00 сузился спрэд 11,6300/11,7200. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 11,6500/11,7500.

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Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3365/0,3420, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3383/0,3409. К закрытию торгов цены поднялись 0,3387/0,3417. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,3545 (-0.0275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3520/55. Рынок евро-гривня открылся следующими котировками – 15,6330/15,9060, к 12:00 цены составили 15,7300/15,8555. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 15,7840/15,9235.