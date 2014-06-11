Проблемный банк «Форум» могут присоединить к другому банку и ликвидировать

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложил Национальному банку Украины передать часть активов и пассивов проблемного банка «Форум» принимающему банку, а сам банк «Форум» ликвидировать.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил журналистам заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик.

«На сегодняшний момент у нас нет окончательного ответа, по какому именно варианту мы сработаем с банком «Форум». Наиболее вероятный вариант – это передача активов и пассивов принимающему банку. А сам банк «Форум» ждет ликвидация. И это предложение подано в Национальный банк, и мы ожидаем соответствующего решения от регулятора», - сказал Оленчик. При этом он не уточнил, к какому именно банку будет присоединен «Форум».

По словам представителя Фонда, 7 банков выразили желание выкупить часть активов и пассивов проблемного банка. Этим банкам было предложено провести экспертную оценку активов и пассивов банка «Форум» и подать свои предложения. Единственный банк, сделавший это, предоставил Фонду свои предложения 4 июня.

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«Мы сделаем все возможное, чтобы спасти значительную часть активов банка и этими активами перевести на этот банк максимальное количество обязательств», - отметил Оленчик.

Он напомнил, что застрахованных депозитов, подлежащих возмещению, в банке «Форум было 2,9 млрд грн, при этом Фонд уже выплатил вкладчикам на стадии временной администрации более 600 млн грн. Согласно законодательству, оставшиеся 2,3 млрд грн будет выплачивать банк-правопреемник, после того как завершит процесс перевода на свой баланс активов и пассивов «Форума».

«Но мы ориентированы на то, что если принимающий банк согласится принять большую часть активов, в этом случае нам удастся передать ему и как минимум депозиты физических лиц, которые превышают 200 тыс. грн», - сказал Оленчик.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк «Форум» сроком на 3 месяца с 14 марта на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Yernamio Consulting Ltd, кипрская дочерняя компания основного акционера банка «Форум» «Смарт-Холдинга», 12 мая перечислила на специальный счет НБУ сумму в эквиваленте 50 млн долл. для подтверждения серьезности намерений по оздоровлению банка «Форум».

Банк «Форум» (Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.