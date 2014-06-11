Предпринимателям из Донбасса упростят ведение бизнеса на Днепропетровщине



Как сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя ОГА Борис Филатов, соответствующее распоряжение председателя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского вступит в силу до конца этой недели.

Филатов подчеркнул, что, в первую очередь, это касается предпринимателей из Донецкой и Луганской областей.

«Для Днепропетровщины достаточно выгодно, когда люди с деньгами, люди социально активные и проукраински настроенные будут вкладывать деньги в экономику региона. Нам все равно, сколько у человека денег – 100 тысяч гривен или 50 миллионов гривен. Мы рады всем и хотим создать максимально лояльные и комфортные условия введения бизнеса», – отметил Филатов.

В соответствии с распоряжением, Днепропетровская ОГА дала рекомендации областному управлению юстиции – сократить сроки государственной регистрации для юридических и физических лиц. Территориальным органам исполнительной власти рекомендовано упростить разрешительные процедуры.

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Кроме того, проведены переговоры с таможенной и налоговой службами области относительно установления моратория сроком на один год на любые проверки предпринимателей, которые будут приезжать из Донецкой и Луганской областей.

По словам Филатова, в ОГА и во всех городах и районах Днепропетровской области будут созданы структурные подразделения, которые будут проводить индивидуальную работу с такими предпринимателями. В частности, на каждого предпринимателя будет заведена анкета, и каждый из них будет иметь куратора, который будет помогать решать административные вопросы.

«К сожалению, у нас нет широких полномочий, но все, что мы можем сделать на уровне облгосадминистрации для упрощения ведения бизнеса, мы сделаем», – отметил Филатов.