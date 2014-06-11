Украинцы сократили продажу валюты более чем в 2 раза

Чистая продажа (превышение предложения над спросом) наличной валюты населением в мае 2014 года сократилась в 2,4 раза и составила 107,8 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в мае объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 745 млн долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 426,4 млн долл., продали – на 318,6 млн долл.

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В то же время, по итогам января-мая чистая покупка валюты населением составила 1,431 млрд долл. (в эквиваленте), что в 6 раз выше показателя также чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (226,4 млн долл. в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в мае сократились на 1,119 млрд долл. и по состоянию на 1 июня 2014 года составили 17,488 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа (превышение предложения над спросом) наличной валюты населением в апреле 2014 года составила 259,1 млн долл., в то время как последние 8 месяцев подряд была зафиксирована чистая покупка (превышение спроса над предложением)

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в мае текущего года по сравнению с апрелем выросли на 25,8%, или на 3,673 млрд долл., - до 17,899 млрд долл.