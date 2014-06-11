НБУ в мае продавал на межбанке доллары по курсу 11,77 гривни

Национальный банк Украины в мае впервые за три месяца осуществлял продажу валюты на межбанке, и отрицательное сальдо валютных интервенций (превышение продажи валюты над покупкой) в мае составило 574,8 млн долл., сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, регулятор на межбанковском рынке купил 211,6 млн долл. по курсу 11,7745 грн/долл., продал 786,4 млн долл. по курсу 11,7749 грн/долл.

Таким образом, с начала текущего года сальдо интервенций остается отрицательным (продажа валюты превышает ее покупку) и составляет 3,986 млрд долл.

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Напомним, в январе-феврале 2014 года Нацбанк потратил на поддержку гривни 3,637 млрд долл. золотовалютных резервов, а после перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале устранился от проведения интервенций.

В апреле Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.