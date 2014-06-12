Стоимость акцизных марок будет включена в акцизный налог - нардеп

По словам Терехина, необходимо включение платы за марки в акцизный налог, что сделает невозможным постоянные изменения цен на марки.

"Для государства лучше, чтобы компании платили лишь акциз. Марка - это обязательный неналоговый платеж, который не идет в бюджет. Я лично говорил об этом с министром финансов. Он за отмену отдельной платы за акцизные марки. Кто против? Тот кто, делает бизнес на акцизных марках. Мы прогнозируем, что в сессионном зале по поводу марок будут баталии, поскольку существует несколько компаний, которые лоббируют новые виды бумажных марок", - прогнозирует Сергей Терехин.

Народный депутат призвал производителей подакцизных товаров поддержать его обращение к спикеру Верховной Рады с просьбой принять законопроект по ускоренной процедуре. И.о. директора департамента контроля за оборотом подакцизных товаров Виталий Герц заявил о поддержке инициативы народных депутатов со стороны исполнительной власти.

Производители табачных изделий со своей стороны обратились с просьбой поддержать внедрение современной цифровой системы контроля уплаты акцизного сбора. Система позволит предоставлять в автоматическом режиме данные правительству об объемах производства, уплате акциза и маршруте передвижения табачных изделий. Предложение о внедрении автоматической комплексной системы контроля акциза на табачные изделия находится на рассмотрении Верховной Рады.

Нелегальная торговля табаком в Украине, по данным компании TNS, составила 9% рынка.

Как сообщал УНИАН, 25 марта новоизбранный премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что использование акцизной марки как средства учета подакцизных товаров является малоэффективным и вместо нее следует ввести электронный учет подакцизных товаров.

8 апреля первый заместитель министра доходов и сборов, курирующий налоговую политику, Игорь Билоус заявил, что он рассчитывает, что электронная акцизная марка может быть введена в Украине во втором полугодии 2014 года.

Налоговая милиция, которая действует при Министерстве доходов и сборов Украины и в ближайшее время будет реформирована в службу финансовых расследований, в апреле-мае 2014 года изъяла из незаконного оборота более 5 млн бутылок фальсифицированных алкогольных напитков, 2,5 млн пачек сигарет.

На данный момент, в Украине стоимость акцизных марок самая высокая среди стран СНГ. После повышения цены в сентябре 2013 года акцизные марки в Украине стоят в 3,5 раза дороже, чем в России.