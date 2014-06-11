Раде предлагают создать в Крыму свободную экономическую зону

Текст соответствующего законопроекта «О налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» опубликован на сайте Верховной Рады.

Авторами законопроекта являются народные депутаты Сергей Терехин, Ксения Ляпина («Батькивщина») и внефракционный Виталий Немилостивый.

«На территории СЭЗ Крыма действует особый правовой режим экономической деятельности физических и юридических лиц, в том числе особый порядок применения норм регуляторного и налогового законодательства Украины, а также особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц», - говорится в законопроекте.

Читайте такжеРоссия за два месяца не пустила в Крым 500 партий украинской продукцииСогласно законопроекту, поставка товаров и сопутствующих услуг с/на материковую часть Украины и Крыма приравнивается к осуществлению экспортно-импортных операций и, соответственно, подпадает под регулирование тарифных и нетарифных торговых ограничений (тарифные и количественные квоты, антидемпинговые ограничения и др.).

Физические и юридические лица по месту жительства или регистрации на территории Крыма облагаются как нерезиденты, а любые пассивные доходы резидентов с источником их происхождения с территории СЭЗ Крыма, полученные таким резидентом, подлежат налогообложению как иностранные.

Также на товары (работы, услуги), поставляемые с территории СЭЗ Крыма на остальной территории Украины, распространяются нормы законодательства Украины о государственном санитарно-эпидемиологическом, ветеринарно-санитарном, фитосанитарном, экологическом и радиологическом контроле.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 апреля приняла закон об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины. За это решение проголосовали 228 народных депутатов из 273, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет статус территории, временно оккупированной в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, устанавливает особый правовой режим на этой территории, определяет особенности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в условиях такого режима, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц.