Структуры Фирташа срывают аукцион по продаже государственного химического гиганта

Как ранее сообщал УНИАН, на 12 июня был назначен аукцион по продаже двух пакетов акций химического предприятия «Сумыхимпром» (один из крупных украинских производителей минеральных удобрений и другой химической продукции).

Фонд Государственного имущества Украины для проведения торгов выбрал сомнительную структуру – малоизвестную «Восточно-европейскую фондовую биржу», зарегистрированную в Киеве, которую связывают с именем олигарха Дмитрия Фирташа, задержанного в Австрии по запросу правительства США (американское правительство обвиняет «газового короля» в коррупции).

На стадии подготовки аукциона работники биржи всячески препятствовали участию инвесторов, желающих приобрести акции ПАО «Сумыхимпром», в торгах. В частности, у инвестиционной компании «Бизнес-Инвест» под разными предлогами не принимали заявку на участие в аукционе в течение целого дня 10 июня.

В последний день, когда можно было подать заявку – 11 июня, то есть, сегодня, «Восточно-европейская фондовая биржа» после публикаций новостей о нарушении в процедуре допуска потенциальных покупателей к торгам в СМИ изменила тактику. В частности, как сообщил УНИАН представитель компании «Бизнес-Инвест», заявку на участие в торгах и все надлежащие сопровождающие документы биржевые клерки приняли, но Фирташ пустил в ход «тяжелую артиллерию»: в инвестиционный конкурс включился «Надра Банк», входящий в Group DF (корпорацию олигарха).

«Для участия в торгах нужно внести залоговую сумму на счет биржи. Все корреспондентские счета этой биржи находятся в банке «Надра», - рассказал УНИАН Александр Винниченко, представитель компании «Бизнес-Инвест». – Мы осуществили перевод средств со счета в нашем банке примерно в 09:50 в среду, по информации из банковской системы, деньги были зачислены на корреспондетский счет «Надра Банка» в НБУ около 10:20 утра. Однако, «Надра Банк» по какой-то неизвестной причине не смог зачислить переведенные им средства на корреспондентский счет «Восточно-Европейской биржи» до 15 часов дня, что может стать основанием для лишения нашей компании права на участие в аукционе по покупке акций «Сумыхимпрома». В настоящий момент мы пожаловались на происходящее в Фонд Государственного имущества Украины».

В настоящее время, по данным источников УНИАН в ФГИ, в Фонде, которым со времен режима Януковича бессменно руководит Александр Рябченко, якобы готовится распоряжение об отмене намеченных на четверг торгов. По имеющейся информации, если такое распоряжение будет издано, скорее всего, для проведения торгов будет выбрана новая биржа (возможно, также контролируемая Фирташем, или располагающая корсчетами в его же «Надра Банке»).

Однако, если в историю не вмешаются правоохранительные структуры или общественность, аукцион для одного участника – основателя печально известной «Росукрэнерго» Дмитрия Фирташа – может состояться.

Как сообщил УНИАН представитель еще одной инвесткомпании на условиях анонимности, «данная схема продажи государственных пакетов акций – с недопуском реальных инвесторов к торгам – активно использовалась последние годы (во времена президентства Януковича, – УНИАН) для того, чтобы «нужный покупатель» мог бы приобрести акции интересующего предприятия без конкурентов, по минимальной, стартовой цене. В результате, деньги недополучает госбюджет, это могут быть сотни миллионов гривен). Власть в стране поменялась, однако эти изменения обошли стороной Фонд Госимущества, и чиновники Фонда охотно продолжают работать по старым схемам, грабя государство».

Напомним, украинское правительство приняло решение приватизировать ПАО «Сумыхимпром» 24 января этого года. Как сообщалось тогда со ссылкой на главу ФГИ Александра Рябченко, стартовая цена 100% акций «Сумыхимпрома» должна была составить 405-406 млн грн.. В это же время управляющий директор компании Дмитрия Фирташа Group DF Борис Краснянский сообщил журналистам, что Group DF заинтересована в покупке предприятия. В настоящее время Фонд Госимущества Украины выставил на продажу 2 пакета акций ПАО «Сумыхимпром» – 2,2% и 5% со стартовой ценой 9,746 млн грн и 21,734 млн грн соответственно. Руководит предприятием «Сумыхимпром» Игорь Лазакович, до своего назначения работавший в химическом холдинге Ostchem, принадлежащем Дмитрию Фирташу.