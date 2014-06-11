Денежная масса и монетарная база в Украине за месяц выросли незначительно

В Украине в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем денежная масса выросла на 0,1% - до 952,8 млрд грн, монетарная база - на 1,2%, до 342,9 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем денежной массы в мае вырос на 0,1% (с начала года – на 4,8%) – до 952,8 млрд грн. Монетарная база за месяц выросла на 1,2% (с начала года – на 11,7%) – до 342,9 млрд грн», – говорится в сообщении НБУ.

Согласно сообщению, в мае объем наличности вне банков увеличился на 3,4% (с начала года – на 20,6%) – до 286,7 млрд грн.

Читайте такжеУкраинцы стали чаще забирать из банков валютные вклады Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем денежная масса выросла на 0,6% - до 950,7 млрд грн, монетарная база – на 3%, до 338,9 млрд грн. Согласно основным принципам денежно-кредитной политики на 2014 год, НБУ ожидает роста монетарной базы до 21% по итогам года.

В 2013 году НБУ ускорил выпуск денег в обращение в 3,4 раза - до 307,2 млрд грн. Прирост монетарной базы за 2013 год составил 51,918 млрд грн, что в 3,4 раза превышает показатель прироста монетарной базы за 2012 год. Денежная масса за этот период выросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.