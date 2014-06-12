Торги за акции завода "Сумыхимпром" приостановили

После встречи председатель фонда Александр Рябченко лично сообщил ТСН, что жалобу потенциальных участников рассмотрели и поэтому было принято решение - завтра торгов не проводить.

"Ситуация неоднозначная. Мы хотим, чтобы была конкуренция на продажах, поэтому фонд принял решение сегодня - завтра эти торги не проводить. Я подписал приказ - создана комиссия, которая рассмотрит эту ситуацию и поймет в чем тут проблема", - отметил Рябченко.

Представители компании "Бизнес-инвест", которые вышли из здания Фонда госимущества уже после главы ФГИ, эту информацию подтвердили.

Они выразили надежду, что это будет первый шаг к честному проведению торгов.

Напомним, Фонд госимущества выставил на продажу семь процентов акций завода "Химпром" в Сумах. Эта часть попала в сферу интересов олигарха Дмитрия Фирташа и честный аукцион был фактически сорван.

Биржа, на площадке которой должны проводиться торги - отказывалась регистрировать других участников торгов, мотивируя это большой очередью, которая, как объяснили представители компании "Бизнес-инвест" была создана искусственно, чтобы не допустить на торги лишнего конкурента.

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"На самом деле биржа имеет цель не провести конкурс, а допустить выгодный круг участников. Или сорвать потом этот конкурс, когда объект приватизации не будет продан, или же продать его по минимальной цене", - пояснил юрист компании Александр Винниченко.

Представители компании будут контролировать ситуацию, чтобы процедура расследования проходила прозрачно.

Общественные активисты также заявили о желании прийти завтра в 10 утра по адресу г. Киев, ул. Боженко 86-И, чтобы лично проконтролировать пойдет ли "Восточно-европейская фондовая биржа", которую связывают с именем олигарха Дмитрия Фирташа, на нарушение закона, таким образом создав первый приватизационный скандал для новой власти.

Как уже ранее сообщалось, структуры Фирташа срывают аукцион по продаже государственного химического гиганта.