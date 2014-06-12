При прежней власти существовали "госпрограммы" по конвертационным центрам - глава Миндоходов

При прежней власти в Министерстве доходов и сборов была организована система оптимизации налогообложения, которая называлась "госпрограмма". Существовало шесть таких "госпрограмм".

Об этом в интервью изданию "Новое время страны" сообщил глава Миндоходов Игорь Билоус.

По его словам, большой бизнес в открытую созывался в здание Министерства доходов и сборов или в гостиницы. Там предпринимателям говорили, как они будут работать.

"К "госпрограмме", как и к тем, кто по ней работал, никто из проверяющих не приходил. Но если ты выскакивал из "госпрограммы" и начинал работать "партизаном" (конвертационный центр, не контролируемый высокопоставленными чиновниками - УНИАН), потому что там дешевле, включалась красная кнопка, к тебе приезжали налоговые милиционеры, а то и покруче товарищи. И объясняли, что так делать нельзя, а конвертационную площадку уничтожали", - объяснил Билоус.

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По его мнению, бизнес не может отказаться от конвертационных площадок потому, что не привык и никогда не платил 20% НДС. Если есть возможность не платить, люди воспользуются ею. Если такой возможности нет, люди платят.

Как отметил глава Миндоходов, не все компании хотят работать на "площадках". Некоторые хотят все делать правильно, но боятся не выдержать конкуренции с площадками, которые занижают НДС, оптимизируют налог на прибыль. Также они предоставляли наличные средства, использовавшиеся для взяток и зарплатных проектов.

"Вы понимаете, когда оборот площадок по НДС перевалил за 300 млрд грн, то это уже беда национального масштаба. Если налоговые доходы в бюджет составляют 206 млрд грн, иметь параллельный доход 300 млрд грн - это рак", - подчеркнул Билоус.

Полный текст интервью экс-министра внутренних дел читайте в печатном выпуске издания "Новое время страны" от 13 июня.