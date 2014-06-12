НБУ продолжает сокращать объем рефинансирования банков

Национальный банк Украины в мае 2014 года по сравнению с апрелем сократил объем рефинансирования банков на 21,8% - до 18,3 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем рефинансирования банков Национальным банком Украины в мае составил 18,3 млрд грн (с начала года — 104,8 млрд грн)», – говорится в сообщении регулятора.

Согласно сообщению, средневзвешенная процентная ставка по этим операциям за май составила 16,4% годовых (с начала года — 13,93% годовых).

Объем операций по мобилизации средств, проводимых регулятором с целью абсорбирования ликвидности, в мае составил 112,9 млрд грн (с начала года — 498,2 млрд грн). Средневзвешенная процентная ставка по операциям по мобилизации средств в мае составила 4,57% (с начала года — 2,89% годовых).

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Объем корсчетов банков в Национальном банке Украины в мае сократился на 15,8% (с начала года – на 23%) – до 25,5 млрд грн.

По данным НБУ, средневзвешенная стоимость кредитов на межбанковском кредитном рынке в мае в национальной валюте снизилась до 8,69% с 9,08% в апреле.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в апреле 2014 года по сравнению с мартом сократил объем рефинансирования банков на 27,6% - до 23,4 млрд грн. Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям за апрель составила 15,54% годовых (с начала года — 13,41% годовых).