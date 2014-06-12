Доллар на межбанке не изменился

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 11,6500/11,7500.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту установились на уровне – 0,3385/0,3415.

Котировки по евро-гривне повысились – 15,7750/15,9095. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на том же уровне – 1,3538/40 (среда - 1,3535/37).

Как сообщал УНИАН, вчера на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,5500/11,7500, к 12:00 сузился спрэд 11,6300/11,7200. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 11,6500/11,7500.