Экономическую часть Соглашения с ЕС подпишут 27 июня - Томбинский

Экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет подписана 27 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский на международной конференции “Имплементация Соглашения об ассоциации: с чего начинать?”.

“Соглашение об ассоциации - это открытый документ, в котором нет ничего секретного, скрытого. Он должен быть подписан 27 июня”, - сказал Томбинский.

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По его словам, время подписания документа является символическим, поскольку он открывает путь к ратификации соглашения.

В то же время Томбинский отметил, что украинское правительство может начинать внедрять реформы до ратификации Соглашения об ассоциации.

“Ничто не мешает украинскому правительству уже начинать какие-то преобразования. Направление определено, нет необходимости ждать до формального подписания, уже можно осуществлять изменения, уже можно осуществлять реформы, даже до ратификации”, - сказал Томбинский.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года. ЕС в одностороннем порядке отменил импортные пошлины на украинские товары в пакете общей помощи Украине, от чего Киев выигрывает почти 500 млн. евро в год. Экономическая часть соглашения включает положение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.