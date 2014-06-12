Британия хочет ввести уголовную ответственность за манипуляции на валютном рынке

Власти Великобритании намерены ввести уголовную ответственность за манипулирование котировками на рынке иностранной валюты, а также на рынках сырьевых товаров и облигаций. Об этом объявил в среду вечером британский министр финансов Джордж Осборн, передает "Прайм".

При этом он заявил, что Великобритания не намерена вводить у себя меры уголовной ответственности за манипулирование рынками, разработанные Евросоюзом. Вместо этого, по словам Осборна, британские власти разработают собственные нормы, которые будут больше отвечать потребностям лондонского Сити - крупнейшего финансового центра Европы.

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"Репутация Сити имеет большое значение для экономики Великобритании, - говорится в речи Осборна. - Расположенные здесь рынки определяют процентные ставки по ипотеке для простых людей, обменные курсы, влияющие на наш экспорт и отпуска, цены на сырьевые товары, которые мы покупаем. Я намерен принять меры против злоупотреблений, пресечь недопустимое поведение некоторых, чтобы на рынках царила справедливость в отношении многих людей, которые от них зависят", - добавил глава минфина.

Британские власти опасаются, что введение разработанных ЕС мер наказания за манипулирование рынком может заставить банки, действующие в Сити, перенести бизнес в другие финансовые центры, поэтому Лондон намерен установить свои собственные нормы. Их сформулирует комитет, созданный минфином, Банком Англии и органами финансового надзора. Эти меры будут объявлены через год.