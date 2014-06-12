Суверенный фонд Азербайджана инвестирует в юань до $1,8 млрд

Суверенный фонд Азербайджана (SOFAZ) планирует инвестировать до $1,8 млрд в юань уже в этом году, пишут "Ведомости".

Это станет одной из крупнейших публичных инвестиций в китайскую валюту и еще одним знаком того, что юань быстро приобретает статус резервной валюты.

Читайте такжеВ мае инфляция в Китае достигла 4-месячного максимумаИсполнительный директор SOFAZ Шахмар Ариф оглы Мовсумов сообщил Financial Times, что фонд подал заявку китайским регуляторам и ждет их разрешения начать инвестировать в юань. Он надеется, что это произойдет уже к концу года. «Это одна из валют, которая становится важной. Поэтому почему бы не инвестировать в юань?» — сказал он.

Этот шаг показывает, что растет международное использование юаня, в то время как Пекин открывает доступ к своей валюте. Согласно данным сети межбанковских платежей SWIFT, в апреле в юане было совершено 1,4% международных платежей, что делает юань седьмой среди самых широко используемых валют мира. Для сравнения: в январе 2013 г. в китайской валюте совершалось только 0,6% международных платежей.

Читайте такжеМВФ прогнозирует рост ВВП Китая в этом году на уровне 7,5%Тем не менее, по подсчетам Standard Chartered, на китайскую валюту приходится менее 0,5% от общих резервов центробанков и суверенных фондов, или 300 млрд юаней ($48 млрд). Но аналитики отмечают, что многие центральные банки могли начать покупать юань в небольших количествах в последние годы. Просто только некоторые из них, как центробанки Австралии, Чили и Нигерии, публично это подтверждали. Например, Центральный банк Австралии планирует вложить 5% своих резервов в номинированные в юани облигации.

В конце прошлого года SOFAZ решил увеличить долю своих вложений в иностранные валюты (не доллары, евро и фунты стерлингов) с 5 до 10%, сказал Мовсумов. Эти инвестиции как раз должны составить $1,8 млрд. «Все наши свободные средства на конец года мы инвестируем в юань», — сказал он.

Под управлением SOFAZ находятся активы стоимостью $36,6 млрд. Таким образом, он является 28-м по величине суверенным фондом. Также он является одним из фондов национального благосостояния, которые быстро росли в постсоветское время благодаря росту цен на нефть. Так, под управлением суверенного фонда Казахстана находятся активы на $71 млрд, а России — $87 млрд.