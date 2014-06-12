"Правительство" оккупированного Крыма погрязло в коррупции - отставки не прекращаются

В "правительстве" оккупированного Крыма в ближайшее время из-за коррупции могут произойти новые отставки, прогнозирует нелегитимный и.о.главы республики Сергей Аксенов, передает сайт "Новости Крыма".

«На неделе будет ряд отставок», - сказал он журналистам. Аксенов пояснил, что сейчас работает ревизионная комиссия. «Все, кто будет уличен (в коррупции), будет отправлен в отставку», - заверил он.

Аксенов сообщил, что отставка "первого вице-премьера" Рустама Темиргалиева не связана с коррупционной составляющей.

«Он ориентирован на занятие бизнесом», - сказал Аксенов, добавив, что Темиргалиев будет заниматься предпринимательской деятельностью. «Мы рекомендовали не совмещать государственные должности и занятие бизнесом», - отметил он.

Читайте такжеБизнесмены оккупированного Крыма пишут челобитные в Москву - все очень плохоГоворя о других изменениях в руководстве, Аксенов сказал, что «в Минздраве всех отправили в отставку из-за высокой коррупционной составляющей».

«С экономикой не все гладко, но непреодолимых проблем нет», - считает он. По его мнению, один из наиболее острых вопросов - снабжение водой.

«Потери сельского хозяйства составляют 250 млн рублей, но мы переходим на засухоустойчивые культуры, уверен, что такие проблемы только в этом году, и в следующем ситуация разрешится», - сказал он. Аксенов также заверил, что «отдыхающие не останутся без воды».