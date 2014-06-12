Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка Курченко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации «Брокбизнесбанка» в соответствии с принятым 11 июня решением Национального банка Украины об отзыве банковских лицензий и ликвидации банка, сообщила пресс-служба Фонда.

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Фонд назначил уполномоченным лицом по ликвидации банка Александра Куреня на срок с 11 июня 2014 года по 10 июня 2015 года.

Фонд гарантирования вкладов также сообщил, что вкладчики ликвидируемого банка могут с 18 июня по 29 июля обращаться в учреждения банка-агента Фонда «Райффайзен банк Аваль».

«Выплаты гарантированной суммы возмещения будут осуществляться в соответствии с Общим реестром вкладчиков, имеющих право на возмещение средств по вкладам за счет Фонда», - говорится в сообщении.

Возмещения вкладчикам «Брокбизнесбанка», которые по каким-либо причинам не обратятся к банку-агенту Фонда в указанный период, будут осуществляться по результатам рассмотрения их индивидуальных письменных обращений в Фонд до дня внесения записи о ликвидации банка как юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации с 11 июня проблемного «Брокбизнесбанка», в который с 3 марта 2014 года была введена временная администрация.

Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложил Национальному банку ликвидировать проблемный «Брокбизнесбанк» в связи с тем, что инвестор, который смог бы оздоровить банк, так и не найден. Фонд ввел временную администрацию в «Брокбизнесбанк» сроком на три месяца – с 3 марта по 2 июня 2014 года. Фонд оценил объем средств для возмещения вкладчикам банка в 2,681 млрд грн. Согласно отчетности банка, его убыток, накопленный на 1 февраля 2014 года, составил 40,501 млн грн.

«Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является группа ВЕТЭК Сергея Курченко.