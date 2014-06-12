Украине нужны короткие кредиты в сжатые сроки - МФВ

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд считает наиболее приемлемыми в отношении Украины краткосрочные программы кредитования с определением четких целей и экономических ориентиров.

Об этом говорится в специальном отчете фонда, опубликованном на сайте организации.

«Короткие программы кредитования экономики Украины являются наиболее приемлемыми, – говорится в отчете. – Длительные программы могут быть использованы в случае постановки целей на среднесрочную перспективу, что может оказаться слишком амбициозным для стран с таким послужным списком, как у Украины».

Как отмечается в отчете, краткосрочные программы концентрируются на наиболее важных целях и предоставляют необходимый объем средств в сжатые сроки, что фактически снимает необходимость пересмотра программ или их перезагрузки.

Кроме того, по мнению экономистов фонда, определение первостепенных задач программ кредитования является наиболее мощным инструментом достижения прогресса.

«Пример Украины показывает, что использование механизма первостепенных экономических задач является эффективнее механизма определения условий получения кредитов, особенно для стран, правительства которых не всегда могут воплотить в жизнь политические заявления», - говорится в отчете.

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Как сообщал УНИАН, в конце апреля Совет директоров МВФ одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме 17 млрд долл., предусматривающую проведение в обмен на кредиты широкого спектра реформ, включая реформы в банковском секторе, энергетике и системе государственных финансов. Украина получила первый транш средств в объеме более 3 млрд долл. в начале мая.

В начале июня в Украину прибыла консультационная миссия МВФ, участники которой уже провели ряд встреч в правительстве и ряде ведомств, включая Государственную фискальную службу, объединяющую налоговую и таможенную службы. Как ожидается, такие миссии будут работать в нашей стране каждые два месяца. Их задачей станет оценка прогресса работы правительства на пути реформ, а также оказание консультационной помощи.

По завершении работы нынешней – технической и консультационной миссии в конце июня – начале июля в Украину прибудет оценочная миссия, задачей которой станет формирование доклада об экономическом положении Украины. Оценочная миссия к концу июля представит оценочный доклад на заседании Совета директоров МВФ, и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш. Речь идет о порядка 1,4 млрд долл. Время возможного предоставления денег – конец июля – начало августа.