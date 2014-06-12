Bank of America могут оштрафовать на $17 млрд

Переговоры Министерства юстиции США и Bank of America (BofA) о размере компенсации за нарушения при операциях с ипотечными облигациями зашли в тупик, пишут Вести.Экономика со ссылкой на New York Times.

Переговоры между Минюстом и финорганизацией были приостановлены 9 июня, когда Bank of America предложил заплатить порядка $12 млрд штрафа в рамках досудебного урегулирования претензий. Однако министерство отвергло предложение, требуя компенсацию в размере $17 млрд.

В марте банк выплатил штраф на сумму в $9,5 млрд, чтобы завершить аналогичное разбирательство Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA).

Обвинения были связаны с тем, что банки вводили ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac в заблуждение, продавая им ценные бумаги на основе ипотечных кредитов, вероятность дефолта по которым была очень высокой.

JPMorgan Chase & Co. заплатит рекордную сумму в $13 млрд властям США для прекращения расследования относительно махинаций, связанных с продажей ипотечных облигаций до 2008 г.

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Примечательно, что JPMorgan установил рекорд среди банков США по расходам на судебные разбирательства, сумма которых за пять лет с 2008 по 2013 гг. превысила $18 млрд. Банк уже был оштрафован властями США и Великобритании на сумму в $920 млн по делу "Лондонского кита" Бруно Иксиля, действия которого нанесли ущерб в $6 млрд.