Гривня понизилась до 11,83 грн/долл.

В четверг, 12 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,7000/11,8300 грн/долл. против 11,6700/11,7500 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 15,8225/16,0020 грн/евро против 15,7850/15,8975 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3515/1,3550.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,3403/0,3447 грн/рубль против 0,3395/0,3418 грн/рубль на 12:00.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 11 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,6500/11,7500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 15,7840/15,9235 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3387/0,3417 грн/рубль.