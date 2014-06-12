Экономическую часть Соглашения с ЕС менять пока не будут - Дещица

Экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом не будет дорабатываться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.

“Мы сейчас не будем дорабатывать никакой текст соглашения, которое уже было парафировано. Мы ожидаем, что это соглашение будет подписано в том виде, в каком оно находится сейчас”, - сказал Дещица.

“Если будет необходимость проводить какие-то дополнительные консультации, то они будут проведены независимо от того, будет ли это соглашение подписано или не будет подписано, и не будут влиять на суть содержания этого соглашения.

Как сообщал УНИАН, 12 июня глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что экономическая часть Соглашения об ассоциации должна быть подписана 27 июня.

Также он отметил, что Соглашение об ассоциации – это открытый документ, и все стороны могут проводить необходимые консультации по поводу внесения изменений в него.

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Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание его экономической части, которая включает положение о свободной торговле, до того часа, когда в Украине будет избран новый президент.

Новоизбранный президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписание экономической части Соглашения об ассоциации должно состояться как можно скорее.