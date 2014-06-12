Нацбанк принял решение о ликвидации банка «Меркурий»

«Учитывая предложения Фонда гарантирования вкладов физических лиц по отзыву банковской лицензии и ликвидации АО «Банк «Меркурий», руководствуясь требованиями действующего законодательства правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Банк «Меркурий», - говорится в сообщении.

Соответствующее решение закреплено постановлением правления НБУ №340.

Таким образом, с 12 июня 2014 отзываются банковская лицензия, генеральная лицензия на осуществление валютных операций и начинается процедура ликвидации указанного банка.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 14 марта принял решение о введении временной администрации в банке «Меркурий» сроком на 3 месяца - до 13 июня 2014 года.

Согласно опубликованной отчетности, банк «Меркурий», по состоянию на 1 марта 2014 года, накопил 902 тыс. грн убытка.

Банк «Меркурий» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации на сайте банка, основными его владельцами являются Любовь Литвиненко и Александр Олейник через компании «Газко Запад», «Газко Восток» и «ДБК» (35,5489% акций банка), а также другие физические и юридические лица, никто из которых не является владельцем существенной доли.

