Украина уже договорилась о помощи на более $20 млрд
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский
Украинское правительство аккумулировало макрофинансовую помощь на сумму свыше 20 миллиардов долларов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский.
«За эти 3 месяца, в том числе и усилиями украинских дипломатов, было аккумулировано финансовой и экономической помощи Украине свыше 20 миллиардов долларов США», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил двухлетнюю программу «стэнд-бай» для Украины в объеме 17,01 млрд долл. США (800% квоты). Первый транш Фонда в размере 3,19 млрд долл. был перечислен в Украину в начале мая. Второй транш от Фонда в размере 1,417 млрд долл. Украина рассчитывает получить в июле, третий и четвертый транши в таком же объеме - в сентябре и декабре текущего года.
Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил три новых проекта для Украины общей стоимостью 1,48 млрд долл. США в рамках общего объема финпомощи Украине до 3,5 млрд долл., которая может поступить в Украину до конца 2014 года. 29 мая Украина уже получила от Всемирного банка кредит на сумму 750 млн долл. Финансирование будет сопровождаться технической помощью и проведением диалога с властями Украины для ускорения структурных и макроэкономических реформ.