Украина уже договорилась о помощи на более $20 млрд

Украинское правительство аккумулировало макрофинансовую помощь на сумму свыше 20 миллиардов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский.

«За эти 3 месяца, в том числе и усилиями украинских дипломатов, было аккумулировано финансовой и экономической помощи Украине свыше 20 миллиардов долларов США», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил двухлетнюю программу «стэнд-бай» для Украины в объеме 17,01 млрд долл. США (800% квоты). Первый транш Фонда в размере 3,19 млрд долл. был перечислен в Украину в начале мая. Второй транш от Фонда в размере 1,417 млрд долл. Украина рассчитывает получить в июле, третий и четвертый транши в таком же объеме - в сентябре и декабре текущего года.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил три новых проекта для Украины общей стоимостью 1,48 млрд долл. США в рамках общего объема финпомощи Украине до 3,5 млрд долл., которая может поступить в Украину до конца 2014 года. 29 мая Украина уже получила от Всемирного банка кредит на сумму 750 млн долл. Финансирование будет сопровождаться технической помощью и проведением диалога с властями Украины для ускорения структурных и макроэкономических реформ.