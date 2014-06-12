Нацбанк удешевил экстренные кредиты для банков

Соответствующее решение закреплено постановлением правления НБУ №334. Постановление вступило в силу 5 июня.

Как сообщал УНИАН, постановлением правления Нацбанка Украины от 6 февраля №48 утвержден механизм оперативной поддержки ликвидности банков в форме внеочередных тендеров по предоставлению ресурсов на срок до 360 дней банкам, имеющим отток депозитов физических лиц.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк в среду, 11 июня, предоставил банкам рефинансирование на 421,1 млн грн и продал депозитные сертификаты на 4,915 млрд грн..

Во вторник, 10 июня, НБУ предоставил банкам рефинансирование на 2,1 млрд грн и продал депозитные сертификаты на 4,612 млрд грн.

В мае 2014 года по сравнению с апрелем Нацбанк сократил объем рефинансирования банков на 21,8% - до 18,3 млрд грн.

