«Альфа-банк» думает о покупке банка «Форум»

«Альфа-Банк» Украина находится в процессе оценки ситуации в проблемном финучреждении и, в случае принятия решения, будет готов принять на себя обязательства перед вкладчиками банка, часть из которых, в свою очередь, защищены гарантиями Фонда гарантирования вкладов физических лиц», - сообщила пресс-служба банка.

Банк отмечает, что в Украине на текущий момент отсутствует система механизмов рыночной ликвидации проблемных банков и законодательная база по решению подобных вопросов.

«На данный момент мы участвуем в процессе их формирования», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что «Альфа-Банк» совместно с Национальным банком Украины и Фондом гарантирования вкладов проводят работу по поиску и выработке рыночных решений для защиты, интересов вкладчиков.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о попытке «Альфа-Банка», выигравшего конкурс по покупке активов и пассивов банка «Форум», искусственно занизить сумму сделки, что приведет к тому, что вкладчики не смогут получить свои депозиты полностью.

При этом «Альфа-Банк» заявил, что появление подобной информации свидетельствует о затягивании определенными лицами решения о ликвидации проблемного банка

«Появление подобной информации свидетельствует о заинтересованности ряда лиц в нагнетании ажиотажа и затягивании решения по ликвидации проблемного финучреждения. Заказчики данной pr-кампании для многих из вас очевидны», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложил Национальному банку Украины передать часть активов и пассивов проблемного банка «Форум» принимающему банку, а сам банк «Форум» ликвидировать.

7 банков выразили желание выкупить часть активов и пассивов проблемного банка. Этим банкам было предложено провести экспертную оценку активов и пассивов банка «Форум» и подать свои предложения. Единственный банк, сделавший это, предоставил фонду свои предложения 4 июня.

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Форум» сроком на 3 месяца с 14 марта на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Yernamio Consulting Ltd, кипрская дочерняя компания основного акционера банка «Форум» «Смарт-Холдинга», 12 мая перечислила на специальный счет НБУ сумму в эквиваленте 50 млн долл. для подтверждения серьезности намерений по оздоровлению банка «Форум».

Банк «Форум» (Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.