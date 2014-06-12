Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка «Меркурий»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка «Меркурий» в соответствии с принятым 10 июня решением Национального банка Украины об отзыве банковских лицензий и ликвидации банка, сообщила пресс-служба Фонда.

Фонд назначил уполномоченным лицом по ликвидации банка Виктора Кулиша на срок с 12 июня 2014 года по 11 июня 2015 года.

Фонд гарантирования вкладов также сообщил, что вкладчики ликвидируемого банка могут с 19 июня по 30 июля обращаться в учреждения банка-агента Фонда «Фидобанк».

«Выплаты гарантированной суммы возмещения будут осуществляться в соответствии с Общим реестром вкладчиков, имеющих право на возмещение средств по вкладам за счет Фонда», - говорится в сообщении.

Возмещения вкладчикам банка «Меркурий», которые по каким-либо причинам не обратятся к банку-агенту Фонда в указанный период, будут осуществляться по результатам рассмотрения их индивидуальных письменных обращений в Фонд до дня внесения записи о ликвидации банка как юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 14 марта принял решение о введении временной администрации в банке «Меркурий» сроком на 3 месяца - до 13 июня 2014 года.

Согласно опубликованной отчетности, банк «Меркурий», по состоянию на 1 марта 2014 года, накопил 902 тыс. грн убытка.

Банк «Меркурий» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации на сайте банка, основными его владельцами являются Любовь Литвиненко и Александр Олейник через компании «Газко Запад», «Газко Восток» и «ДБК» (35,5489% акций банка), а также другие физические и юридические лица, никто из которых не является владельцем существенной доли.