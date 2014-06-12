Компания "Дюфри" обжаловала решение Фонда Госимущества относительно "Борисполя"

Конкурс был проведен не в конкурентной борьбе, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Швейцарская компания "Дюфри" обратилась с заявлением к властям Украины. По мнению представителей всемирно известного лидера беспошлинной торговли, их отстранили от участия в конкурсе из-за отсутствия 3-летнего опыта работы в Украине. Это требование Фонда госимущества является дискриминационной, считают в компании.

В отечественной службе Госпредпринимательства поддержали "Дюфри" и тоже обратились в Антимонопольный комитет и прокуратуру с требованием отменить конкурс и провести новый.

"У них есть опыт работы в Токио, Нью-Йорке, Женеве, Париже. А в Украине нет, поэтому они не имеют права участвовать в конкурсе! Они были согласны заплатить справедливую цену за право аренды в аэропорту", - подчеркнул глава Госслужбы Украины по развитию предпринимательства Михаил Бродский.

Ранее сообщалось о другом скандале, который произошел с Фондом госимущества недавно. Оказалось, что акции "Сумыхимпрома" хотят продать Фирташу, не допустив к аукциону других покупателей.