Нафтогаз: позиция РФ исключает возможность урегулирования спорных газовых вопросов



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

«Переговоры по урегулированию спорных вопросов по поставкам российского газа в Украину, которые проводились в течение прошлой недели на корпоративном уровне между представителями НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», безрезультативны из-за внезапного отказа российского правительства от плана, согласованного в рамках второго раунда трехсторонних переговоров с участием ЕС», - отметили в пресс-службе.

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В НАК напомнили, что 9-го июня российская сторона вновь предложила вернуться к механизму формирования цены в одностороннем порядке путем регулирования их правительством экспортной пошлины на природный газ, который поставляется в Украину.

«Данное предложение прямо противоречит достигнутым ранее договоренностям в решении этого вопроса исключительно на уровне двух компаний», - подчеркнули в «Нафтогазе».

Отказ от механизмов одностороннего регулирования цены был принципиальной позицией украинской стороны на протяжении всего периода переговоров. «Таким образом, российская сторона сознательно предложила неприемлемый вариант урегулирования спора, поэтому НАК «Нафтогаз Украины» заявляет о намеренном срыве договоренностей с ОАО «Газпром», - говорится в сообщении.

«Также российская сторона отказалась рассматривать компромиссный вариант, предложенный представителями Европейской комиссии», - добавили в «Нафтогазе».

«Нафтогаз Украины» в очередной раз подчеркивает, что установление рыночной цены является взаимовыгодным решением для обеих компаний, поскольку позволит НАК «Нафтогаз Украины» импортировать значительные объемы российского газа для удовлетворения потребностей широкого круга внутренних потребителей, что, в свою очередь, приведет к максимизации общего дохода ОАО «Газпром», - отмечается в сообщении.