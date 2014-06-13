Ценробанк Японии будет расширять денежную базу на более $500 млрд в год

Центральный Банк Японии продолжит придерживаться прежней мягкой денежной политики и будет расширять денежную базу в стране на 60-70 трлн иен ($588-686 млрд) в год. Такое решение было принято на заседании управляющего совета центробанка в Токио, передает ИТАР-ТАСС.

"В экономике Японии продолжается умеренное восстановление, хотя после повышения потребительского налога в апреле нынешнего года и наблюдалось понижение спроса", - отмечается в докладе ЦБ. В числе основных позитивных факторов для японской экономики эксперты Банка Японии назвали рост экспорта, а также постепенное восстановление экономик развитых стран, которое наметилось в последнее время.

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В начале 2013 года Банк Японии принял решение осуществлять крупные закупки государственных облигаций и других ценных бумаг и таким образом закачивать крупные средства в национальную экономику - с целью расширения денежной базы и ускорения роста инфляции в стране до уровня в 2% в год. Это, в свою очередь, призвано преодолеть дефляционные явления, оживить конъюнктуру, дать толчок росту инвестиций и доходов населения.

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Последние данные говорят о том, что рост цен в Японии идет не такими быстрыми темпами, как рассчитывали финансовые власти страны. Так, в феврале этот показатель составил только 1,3% по сравнению с тем же месяцем 2013 года.