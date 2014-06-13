США выставляют на интернет-аукцион 30 тысяч конфискованных биткоинов

Служба судебных приставов США выставляет на электронные торги почти 30 тыс. единиц виртуальной валюты Bitcoin, конфискованных с серверов заблокированного интернет-сайта Silk Road, через который осуществлялась активная торговля наркотиками и другие виды криминальной деятельности, передает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеФедрезерв США не может контролировать bitcoinПо текущему курсу стоимость выставляемой на интернет-аукцион криптовалюты составляет примерно $18 млн. Все биткоины будут разбиты на десять примерно равных лотов. Торги будут проводиться 27 июня в течение 12 часов. Чтобы принять в них участие, необходимо предварительно перевести властям США $200 тыс. в качестве депозита. На фоне информации о том, что на продажу выставлено сразу 30 тыс. биткоинов, курс этой валюты упал примерно на 6,7% - до $585.

Работа Silk Road была остановлена в октябре прошлого года. По данным американских властей, через этот сайт, запущенный в начале 2011 года в зоне анонимной сети Tor, были проданы сотни кг нелегальных наркотических веществ, в том числе героина, кокаина, экстази, ЛСД и марихуаны на сумму в несколько сот млн долларов. Услугами этого портала пользовались тысячи наркодилеров по всему миру. Для совершения сделок между клиентами использовались биткоины, которые позволяли покупателям и продавцам сохранять анонимность. Помимо приобретения наркотиков на сайте "Силк роуд" также можно было узнать о том, как взломать банкомат, найти продавцов контрафакта и нелегального оружия, нанять хакеров.

Читайте такжеЦБ Китая приказал банкам и платежным компаниям закрыть счета в биткоинахПо данным прокуратуры, создатель Silk Road американец Росс Ульбрихт заработал десятки млн долларов, взимая в биткоинах комиссию с заключенных сделок. Ему были предъявлены обвинения в торговле наркотиками, хакерской деятельности, отмывании денег и организации преступного сообщества. Если Ульбрихта признают виновным, он может быть приговорен к пожизненному тюремному заключению.

У американских правоохранительных органов остаются еще около 144 тыс. биткоинов, конфискованных у самого Ульбрихта. Они пока на аукцион не выставляются.