«Киевстар» поменял президента

Пост президента крупнейшего украинского оператора мобильной связи «Киевстар» с 25 июня займет Петр Чернышов, который с 2006 по 2014 год руководил компанией «Carlsberg Украина».

Как сообщила пресс-служба международного холдинга VimpelCom, владеющего украинским оператором, на данной должности Чернышев сменит Игоря Литовченко, одного из основателей «Киевстара», руководившего компанией 20 лет.

Финансист по образованию, Чернышов имеет 12 лет международного опыта работы на самых высоких руководящих должностях. На протяжении нескольких лет он работал генеральным директором «Carlsberg Украина», позднее вице-президентом, ответственным за работу 6 стран Восточной Европы, в Carlsberg Group. Под руководством Чернышова компания «Carlsberg Украина» сумела занять значительную долю рынка, год от года росли показатели дохода и EBITDA маржа. С 2007 года Чернышов признавался различными рейтингами одним из лучших топ-менеджеров Украины.

Справка УНИАН. «Киевстар» - крупнейший украинский оператор мобильной связи, основанный в 1994 году. Компания предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет.

Объединенная база клиентов «Киевстар» составляет более 25 млн человек.

Владельцем оператора является международный холдинг VimpelCom.