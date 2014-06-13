В Украине могут ввести акциз на уголь, газ и электроэнергию

В Украине могут ввести акциз на природный газ, уголь и электроэнергию, акцизы на сигареты будут расти на 15% ежегодно, а минимальная ставка акциза на алкогольные напитки составит 5,5 евро за 1 л 100%-ного спирта.

Как сообщают «Экономические известия», об этом шла речь на международной конференции «Имплементация Соглашения об ассоциации: с чего начинать?», организованной Международным центром перспективных исследований при участии главы представительства Евросоюза в Украине Яна Томбинского.

В течение следующих 13 лет (до 2027 г.) после подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, руководствуясь Директивой Совета Евросоюза 2011/64/ЄС от 21.06.2011 г., Украина должна будет повышать минимальный акциз на табачные изделия до 15% ежегодно.

Согласно Директиве Совета 92/83/ЕЭС и 92/84/ЕЭС, в течение следующих 5 лет вырастут акцизные ставки на алкоголь и пиво. Более детально график изменения акциза должен быть определен Советом ассоциации. Минимальный акциз на алкогольные напитки должен составить 5,5 евро за 1 л 100%-ного спирта. На игристые и неигристые вина (спирт ферментного происхождения) минимальная ставка акциза составит 0%. По пиву минимальная ставка акциза составит 0,0187 евро за 1 л 100% спирта.

Также согласно Директиве Совета ЕС 2008/118/ЕС, подакцизными являются не только алкогольные напитки, пиво и сигареты, но также энергоносители. Причем, согласно Директиве Совета ЕС 2003/96/ЄС, акцизом облагается не только бензин, но также другие энергоносители – природный газ, уголь и электроэнергию. Есть договоренность, что положения этой Директивы будут внедряться в Украине постепенно, с учетом политики энергоэффективности. В то же время, акцизом не будут облагаться те энергоносители, которые используются в качестве сырья (например, в электролитических или металлургических процессах).

Согласно Директиве Совета ЕС 2006/112/ЄС от 28.11.2006 г. изменения коснутся также налога на добавленную стоимость. Ставка НДС в Украине не может быть ниже минимума ЕС – 15% (на данный момент, ставка НДС в Украине – 20%). Также законодательство ЕС допускает специальные (более низкие или более высокие) ставки НДС для отдельных групп товаров, работ или услуг.