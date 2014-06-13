Доллар на межбанке подорожал до 11,90 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 11,7000/11,9000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 15,8745/16,1485 грн/евро.

Цены на российскую валюту поднялись – 0,3406/0,3464 грн/долл.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3568/70 (четверг - 1,3538/40).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, вчетверг, 12 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,7000/11,8300 грн/долл. против 11,6700/11,7500 грн/долл. на 12:00.

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