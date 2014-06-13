В Украине хотят упростить процедуру госинвестирования

Текст соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «Об инвестиционной деятельности» опубликован на сайте министерства.

«Принятие законопроекта приведет к обеспечению эффективного управления государственными инвестиционными проектами, предотвращению применения непрозрачных схем использования средств государственного бюджета в объектах частной собственности без закрепления за государством корпоративных прав», - говорится в пояснительной записке.

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Законопроект предусматривает упрощение процедуры государственного инвестирования и получения государственной поддержки для инвестиционных проектов общей стоимостью до 25 млн грн, для которых требуется только проведение государственной оценки, предусмотренной Кабмином. При этом для проектов стоимостью более 25 млн грн требуется также проведение специальной государственной экспертизы.

Отбор инвестпроектов, для реализации которых предоставляется государственная поддержка, и государственных инвестпроектов осуществляется на конкурсной основе на основании данных Государственного реестра инвестиционных проектов.

Также предусматривается отмена обязательного прогноза экономического эффекта для инвестпроектов, целью которых не является получение прибыли, что позволит упростить осуществление проектов социальной направленности.

Кроме того, финансирование инвестиционных проектов за счет средств местных бюджетов и предоставления местных гарантий с целью обеспечения выполнения долговых обязательств за счет средств местных бюджетов будет осуществляться на основании решений органов местного самоуправления и не потребует внесения таких проектов в Государственный реестр инвестиционных проектов путем утверждения Минэкономразвития отдельного приказа.

Эта норма, по мнению авторов законопроекта, позволит провести децентрализацию власти в части принятия решений о финансировании и поддержке местных инвестпроектов органами местного самоуправления, а также будет способствовать развитию регионов благодаря возможности оперативного принятия ими самостоятельных решений по использованию собственных средств.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Верховная Рада Украины приняла “Меморандум взаимопонимания и мира”, который, в частности, предусматривает проведение конституционной реформы, в основу которой будет положена децентрализация государственной власти.

Министр экономического развития и торговли Павел Шеремета заявил, что одной из ключевых задач правительства является формирование регуляторной платформы, позволяющей Украине войти в первую десятку стран по легкости ведения бизнеса, и ожидает принятия полного пакета законопроектов по дерегуляции в течение 3-4 месяцев.

31 марта Министерство экономического развития и торговли подало на рассмотрение Верховной Рады 14 законопроектов относительно дерегуляции экономики.