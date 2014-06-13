ЕС выделил Украине 250 млн евро безвозвратной помощи

Европейский Союз выделил Украине первый транш безвозвратной помощи в объеме 250 млн евро в рамках финансирования проекта поддержки реформ и развития государства общей стоимостью 355 млн евро.

Об этом говорится в сообщении представительства Евросоюза в Украине.

«Контракт для Украины по развитию государства - это основная инициатива ЕС для поддержки страны в решении ключевых проблем, ранее стоявших на пути реформ и европейской интеграции. Особое внимание сосредоточено на поддержке усилий по борьбе с коррупцией и реформированию государственной службы», - говорится в сообщении.

Комментируя выделение средств, глава представительства Ян Томбинский отметил, что платеж является подтверждением «веры ЕС в то, что Украина находится на пути строительства сильной демократии». «Это требует полной отдачи правительства в процессе реформ, в частности – государственной службы, государственных закупок и борьбы с коррупцией», - цитирует Томбинского пресс-служба представительства.

Как ожидается, второй транш помощи объемом 105 млн евро будет выплачен Украине через год - во втором квартале 2015 года «в зависимости от достигнутого Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, в сфере управления государственными финансами, в конституционной реформе и преодолении взяточничества».

Представительство ЕС намерено активно следить за преобразованиями в оговоренных сферах.

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Справка УНИАН. Контракт для Украины по развитию государства и поддержке реформ является частью пакета общей финансовой помощи Европейского Союза Украине объемом 11 млрд евро, согласованного и принятого Европейской Комиссией в марте текущего года. Соглашение о финансировании контракта было подписано президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу и премьер-министром Украины Арсением Яценюком 13 мая 2014 года.

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