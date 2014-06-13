Нацбанк объяснил причины ускорения инфляции в мае

Национальный банк Украины связывает ускорение темпов инфляции в мае до 3,8% с повышением цен на газ для населения, сообщается на сайте регулятора.

«Рост инфляции за месяц был вызван прежде всего повышением тарифов на природный газ для населения на 62,8%, которым обусловлено 1,4 п.п. в изменении ИПЦ (индекса потребительских цен – УНИАН)», - говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк напомнил, что базовая инфляция в мае составила 2,3% и выросла до 7,5% в годовом выражении, небазовая инфляция в мае составила 5,2% за месяц и выросла до 14,2% в годовом выражении.

По данным НБУ, рост индекса цен производителей в мае на 4,3%, а в годовом измерении на 8,8% обусловлен повышением предельной цены на газ для промышленных предприятий на 17,5% и курсовым фактором, который стимулировал повышение цен в ориентированных на экспорт и импортозависимых отраслях.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае по сравнению с апрелем 2014 года ускорилась до 3,8%, в годовом выражении (против мая 2013 года) инфляция ускорилась до 10,9%, с начала 2014 года (май 2014 года к декабрю 2013 года) - до 10,5%. В мае против апреля 2014 года больше всего подорожала плата за природный газ – на 62,8% (против мая 2013 года - на 62,8%), фрукты - на 10,4% (20,8%), сахар - на 7,3% (66%), рыба и продукты из рыбы - на 6,5% (15,9%)

Снижение цен зафиксировано только на яйца - на 6,7% (рост на 23,5%), молоко – на 2,1% (23,5%).