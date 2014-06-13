Гривня осталась на уровне 11,90 грн/долл.

В пятницу, 13 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 11,7000/11,9000 грн/долл. против 11,8800/11,9300 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 15,9705/16,1100 грн/евро против 16,1190/16,1910 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3530/1,3575.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3449/0,3455 грн/рубль против 0,3451/0,3466 грн/рубль на 12:00.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 12 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,7000/11,8300 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 15,8225/16,0020 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3403/0,3447 грн/рубль.