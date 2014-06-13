Налоговики заблокировали 190 млн гривень на счетах компании Курченко

Налоговая милиция, действующая в составе Государственной фискальной службы, остановила финансовые операции компании «НефтересурсРегионТрейд», на счетах которой находилось 190 млн грн, сообщил первый заместитель главы фискальной службы, курирующий налоговую милицию, Владимир Хоменко.

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"С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков 11 июня по представлению следователей налоговой милиции и Госфинмониторинга были остановлены операции на счетах “НефтересурсРегионТрейд”. Общая сумма заблокированных средств предприятия на счетах одного из киевских банков составила 190 млн грн", - сообщил Хоменко в ходе расширенного заседании совета предпринимателей при Кабинете министров.

Также глава налоговой милиции сообщил, что деятельность компании “НефтересурсРегионТрейд” связана со структурами скандально известного бизнесмена Сергея Курченко.

“Да. Мы отрабатываем отмывание "грязных" средств и вышли на эти каналы. Это деньги, которые были конвертированы с газового рынка”, - сказал Хоменко.

Как сообщал УНИАН, в марте Генеральная прокуратура Украины начала проверку коммерческих фирм, приближенных к председателю наблюдательного совета компании ВЕТЭК Курченко, на предмет получения и легализации незаконным способом государственных средств. В конце апреля Генпрокуратура объявила Курченко в международный розыск.

Служба безопасности совместно с Генпрокуратурой в ходе расследования противоправной деятельности группы компаний ВЕТЭК Курченко оценила ущерб государству в нефтегазовой и банковской сферах в 4 млрд грн.