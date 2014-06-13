В перечень Фонда гарантирования вкладов включили два банка-агента

«Укринбанк» и банк «Финансы и кредит» стали банками-агентами Фонда гарантирования вкладов физических лиц, говорится в сообщениях на сайтах финансовых учреждений.

Оба банка включены в перечень банков-агентов фонда, через которые в 2014-2015 годах будут осуществляться выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам проблемных банков.

Справка УНИАН. «Укринбанк» (Украинский инновационный банк) работает на рынке Украины с 1989 года и входит в группу крупных финансовых учреждений.

Банк «Финансы и кредит» (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка на 1 января 2013 года являлись компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%). В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.