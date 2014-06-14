Кабмин определился, сколько человек будет работать в фискальной службе

15:01, 14 июня 2014
Финансы
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Предельная численность сотрудников составит 56 тыс. 640 человек  

Кабмін визначився, скільки людей має працювати у Державній фіскальній службі / Фото УНИАН

Кабинет министров Украины своим постановлением № 178 установил предельную численность сотрудников Государственной фискальной службы Украины, образованной на базе Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно документу, опубликованному на веб-портале правительства, предельная численность сотрудников составит 56 тыс. 640 человек.

Одновременно постановление упраздняет ранее оформленную норму, предусматривающую разделение сотрудников на работников Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

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Как сообщал УНИАН, в начале марта Кабинет министров принял решение о ликвидации Министерства доходов и сборов и формирование отдельных налоговых и таможенных органов с подчинением их Министерству финансов.

В то же время, в начале июня Кабмин опубликовал постановление о создании Государственной фискальной службы, которая должна объединить налоговую, таможню и финансовую милицию. Главой службы был назначен действующий первый заместитель министра доходов и сборов Игорь Билоус, а его первым заместителем - заместитель министра доходов и сборов, курирующий службу финансовых расследований, Владимир Хоменко. Заместителем главы Госфинслужбы Кабмин назначил Анатолия Макаренко, ранее возглавлявшего Государственную таможенную службу.

Численность сотрудников Миндоходов ранее составляла около 57 тыс. человек.
 

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