Украина готова к ограничению поставок газа и планирует оспорить в суде контракт с РФ

Об этом заявил глава глава Нафтогаза Андрей Коболев по итогам очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Россия-Украина-ЕС, пишет РИА Новости

"Готовность у нас есть. Подтверждаю", — сообщил он журналистам по итогам переговоров по газу в Киеве.

"Иск на столе, поэтому решение может быть принято и завтра", — сказал в свою очередь глава украинского Минэнерго Юрий Продан.

По его словам, Россия не была настроена найти рыночный компромисс по газу, Украина готова к ограничению поставок "голубого топлива".

"С каждым раундом переговоров мы видели, что российская сторона практически не настроена найти рыночный компромисс. Российская сторона настроена на эскалацию конфликта и не шла ни на какие компромиссные, очень конкретные предложения, которые озвучивала Европейская комиссия", — заявил Продан.

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По его словам, Украина готова к ограничению Россией поставок топлива.

"Сейчас в хранилищах более 13,5 миллиардов кубометров газа. Украинская сторона сегодня готова к такому развитию событий. Мы провели достаточно серьезную работу, связанную с увеличением реверсных поставок из Европы, и думаю, что совместно с Европейской комиссией мы будем искать пути увеличения реверсных поставок из стран Европы", — сказал Продан.