Россия угрожает Молдове торговой войной в связи с ее выбором в пользу ЕС

Россия предупредила Молдову о рисках, которые могут возникнуть у этой страны в случае интеграции с Евросоюзом, сообщил "РИА Новости" замминистра экономического развития РФ Алексей Лихачев.

Читайте такжеБаррозу призвал Россию уважать суверенитет постсоветских стран"Молдова не сможет сочетать две регуляторные системы: СНГ и ЕС. Ей придется делать какой-то выбор. И если он будет в пользу европейской системы, то система СНГ перестанет быть комфортной. Мы эти мысли донесли, но молдавские коллеги говорят, что смогут этого избежать, и обещали нам представить соответствующие подтверждения", - сказал Лихачев.

Читайте такжеВ США хотят новых санкций против РФДвусторонние консультации РФ и Молдовы в связи с подготовкой Кишинева к подписанию соглашения об экономической интеграции с ЕС (подписание документа планируется на 27 июня) прошли на минувшей неделе в Кишиневе.

Читайте такжеУкраина, Молдова и Грузия подпишут Соглашения об ассоциации с ЕС 27 июня в БрюсселеРоссийский чиновник подчеркнул, что позиция России прагматична и не связана с политическим выбором Молдавии: речь идет только об экономических рисках, которые несут как Молдова, так и Россия. Лихачев напомнил, что действующее соглашение о зоне свободной торговли СНГ дает Таможенному союзу право задействовать механизмы защиты собственного рынка в случае, если одна из стран-участниц СНГ создает зону свободной торговли с третьей стороной. По его словам, Россия предложила молдавским партнерам провести трехсторонние консультации с участием представителей Евросоюза с тем, чтобы проанализировать возможные риски для каждой из сторон в каждой сфере экономической деятельности.