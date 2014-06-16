Fitch подтвердило рейтинги Франции со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Франции в иностранной и национальной валютах на уровне AA+ со "стабильным" прогнозом.

Об этом пишет Прайм со ссылкой на сообщение Fitch.

Кроме того, рейтинги необеспеченных облигаций Франции в иностранной национальной валютах подтверждены на уровне AA+.

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте оставлен на уровне F1+.

Такие действия агентства отражают улучшение показателей бюджетного дефицита Франции в 2013 году до 4,3%, хотя этот показатель был чуть ниже целевого в размере 4,1 проц.

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При этом Fitch отказалось от прогноза выхода Парижа на дефицит в 3% ВВП к 2015 году согласно требованиям ЕС. Однако превышение дефицита будет незначительным, считают аналитики агентства.

Как ожидается, экономическая активность во Франции в 2014 году покажет рост после почти неизменных показателей ВВП в предыдущие два года. Fitch прогнозирует рост ВВП в 2014 году на 0,7% против 0,3% в 2013 году, а среднесрочный потенциал роста в 1,5%.