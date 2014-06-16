Главы «Роснефти» и «Газпрома» не захотели публиковать декларации о доходах - СМИ

К 1 мая руководители госкомпаний впервые представили в аппарат Белого дома сведения о своих доходах и имуществе, сообщала в мае пресс-служба российского правительства, пишет газета "Ведомости". Семь компаний - «Транснефть», «Россети», ФСК, «Зарубежнефть», «Совкомфлот», ОАК, «Ростелеком», — как того требует указ президента от 8 июля 2013 года «Вопросы противодействия коррупции», опубликовали на своих сайтах декларации топ-менеджеров. В них содержатся не только сведения о собственных доходах и имуществе председателя правления, членов правления и главного бухгалтера, но и супругов и несовершеннолетних детей.

«Газпром», «Роснефть», «Роснефтегаз», РЖД, «Аэрофлот», «Русгидро», «Интер РАО» данные о доходах и имуществе руководства до сих пор не опубликовали. Не нашли их «Ведомости» и на сайте «Шереметьево», хотя представитель аэропорта сказал, что они были опубликованы, но не смог пояснить, где именно.

При этом «Роснефть» публиковать декларации топ-менеджеров не собирается, говорится в ответе компании на запрос «Ведомостей». Ведь указ президента распространяется только «на государственные компании (корпорации) и иные организации, созданные федеральными законами». Получается, что речь идет о госкомпании «Автодор» и шести госкорпорациях: ВЭБе, «Ростехе», Фонде ЖКХ, «Олимпстрое», «Росатоме» и Агентстве по страхованию вкладов. «Роснефть» не подпадает под указанные критерии, говорится в ответе компании. При этом все сведения о доходах и имуществе топ-менеджеров и членов их семей госкомпания представила «в компетентные органы» «в сроке и объеме», установленных правительством. Кроме того, «Роснефть» указывает, что декларации о доходах и имуществе подают не только топ-менеджеры компании, но и руководители «среднего звена».

Аналогичные запросы «Ведомостей» в «Газпром» и РЖД остались без ответа.

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Представители «Русгидро» и «Интер РАО» от комментариев отказались. Их коллега из «Аэрофлота» пообещал, что декларации будут опубликованы в ближайшее время.

Должны ли госкомпании опубликовать декларации топ-менеджеров и предприняло ли правительство все от него зависящее, чтобы декларации были опубликованы, — решать администрации президента. В прошлом году Владимир Путин создал управление по борьбе с коррупцией, одна из основных целей которого — проверять, публикуются ли нужные данные. Возглавил управление бывший сотрудник спецслужб Олег Плохой. На письмо «Ведомостей» Плохой не ответил.